/679624/أحذر-4-آلاف-جنيه-غرامة-عقوبة-عدم-ارتداء-الكمامة-في-المترو

حذرت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء الموافق 15 – 2 2022 جموع الركاب، في رسالة لها قامت باذاعتها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات، بعدم دخول المحطات واستقلال عربات القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، وذلك بعد الدخول في اعقاب الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون، من أجل الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وذلك بعد ارتداء الكمامات، وعدم مخالفة التعليمات.

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وفي هذا الاطار قامت شركة مترو الانفاق بالاعلان عن توفير الكمامات الطبية بأسعار رمزية عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، وبيعها موضحة أن أن محطات المترو الثلاثة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية ويومية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون.

4 آلاف جنيه غرامة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المترو

وأكدت شركة المترو عن تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، من أجل علاج الحالات المرضية المفاجئة، وذلك بالمجان بالاضافة إلى تقديم الدعم الكامل لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلقى العلاج اللازم.

مترو الانفاق: الغرامة تبدا من 50 جنيه إلى 4000 جنيه

وقال وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انه تم الانتهاء تماما من تطعيم جميع العاملين بها بلقاح كورونا، والذي بلغ عددهم سبع آلاف عامل وعاملة، مشيرا إلى أن الشركة لم ترصد أى حالات يشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون بين الركاب، وذلك بفضل قيام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من انتشار كورونا، موضحا أن جميع محطات المترو يتم تطهيرها كل ساعتين تقريبا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مضيفا أنه سيكون هناك غرامات فورية سوف يتم العمل بها تجاه المخالفين للقواعد الاحترازية والتي سوف تبدأ من 50 جنيه إلى 4000 جنيه غرامة.