رسالة اعتذار وبوكيه ورد.. ندى الكامل تثير حيرة جمهورها حول عودتها لـ أحمد الفيشاوي

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أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي حيرة متابعيها بعدما تلقت رسالة اعتذاز وبوكيه ورد أحمر من مجهول لم تكشف عن هويته، متوقعين عودتها للفيشاوي.

دوت الخليج يرصد حالة الحيرة التي أثارتها طليقة الفنان أحمد الفيشاوي حول عودتها له

ندى الكامل تتلقى رسالة اعتذار وبوكيه ورد بعيد الحب

شاركت الكامل متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، استعرضت خلاله باقة وردت ورسالة اعتذار أُرسلت إليها، كُتب عليها «أسف يا ندوشة.. كل عيد حب واحنا مع بعض"، وجاء ذلك على أنغام أغنية «شو حلو آخر حب».

طليقة الفيشاوي تساند حورية فرغلي في أزمتها الصحية

على الصعيد الآخر، ساندت طليقة الفيشاوي حورية فرغلي في أزمتها الصحية، حيث نشرت صورة لحورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "جميلة وقمر وكريمة أخلاق وإنسانة درجة أولى.. عزيزة نفس وغصب عن أي حد قمر ونص كمان".

وأصافت: "ولو حد يعرفها يبلغها حبي وأن أنا أتمنى بناتي يكونوا زيها، ويبلغها أنها مصدر إلهام ليا أنا شخصيًا ومع حبي واحترامي وإعجابي الشديد بصبرها.. ومازالت تبهرني في كل مرة تتكلم فيها".

طلاق ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

جدير باذكر أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".