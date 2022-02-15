/679615/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-المقاولون-العرب-و-الغزل-المحلة-في-الدوري-الممتاز

انتهت مباراة المقاولون العرب أمام فريق غزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز الهدف الأول لغزل المحلة محمد فتح الله في الدقيقة 54، بينما سجل اللاعب مامادو نياس في الدقيقة ال8 من احداث اللقاء.

يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد سبعة نقاط.

تشكيل غزل المحلة

في حراسة المرمي: عمروشعبان

في خط الدفاع: محمد فتح الله- محمد بازوكا- معاذ الحناوي

في خط الوسط: هاني عادل –أحمد النادري- أشرف سيد –إيهاب سمير

في خط الهجوم: هشام عادل – عبده يحيي –باولن فوافي

تشكيل المقاولون العرب

في حراسة المرمي: حسين شاهين

في خط الدفاع: أمير عابد –محمود عزت –فروقا نور الدين – أحمد عدب العزيز زيزو.

في خط الوسط: أحمد عفيفي – عماد فتحي – محمد مجلي – أحمد الشامي

في خط الهجوم: لويس إداور- إماد نياس

احداث مباراة المقاولون وسموحة

افتتح عماد فتحي لاعب المقاولون العرب، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وجاء ممادو نياس بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعون.

رد فريق سموحة بأول أهدافه في المباراة، في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق أحمد رمضان بيكهان، الظهير الأيمن للفريق السكندري

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والمقاولون العرب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة.