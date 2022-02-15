نشرة أخبار الفن: أحمد فلوكس يشن هجوم واسع على إلهام شاهين وهادي الباجوري.. شريفة ماهر تستغيث بالسيسي بعد تهديدها بقتل زوجها.. وهذا موعد جنازة شقيق الفنان حمدي أحمد

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

بعد تصريحاته عن القبلات.. أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري: «امتى المهنة تنضف»

شن الفنان أحمد فلوكس هجومًا واسعًا على المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في تقبيل زوجته الفنانة ياسمين رئيس بأعمال فنية.

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا".

وتابع: "براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك أنت إحنا لا، أنت بتقول ايه اتقِ الله.. امتى المهنة تنضف؟ يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان"

واختتم حديثه قائلًا: "وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل، امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي، خلوها تنضف".

أحمد فلوكس منتقدًا إلهام شاهين: «الشاشة دي بتربي أجيال مش بتعمل أوضاع»

فتح الفنان أحمد فلوكس النار على النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول كون القبلات في الأفلام شئ راقي لا يقلل من مكانة الفنانة.

ووجه فلوكس انتقادًا لاذعًا لإلهام من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده".

وتابع: "البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع".

وأضاف: "احيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

واختتم حديثه قائلًا: الأفلام بقت مرجعيه و النوافل بقت مهرجانات و الزكاه بقت نقطه و الحج بقي تشكيل، اسف جدا و مش عاوز اسمع كلمه حريه الفن، حريه الفن دي ابقي اشرحها لامك ليله الدخله مش لينا احنا.. و مش عايز اسمع كلمه حريه التعبير.. لان حريه التعبير باردو اشرحها لامك يوم الدخلها و ازاي تعبر بجميع الاصوات اما للشعب لا، كفايه حريات".

وفاة شقيق الفنان الراحل حمدي أحمد

رحل عن عالمنا ،اليوم الثلاثاء، الدكتور سمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق وشقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، ووقع هذا الخبر على قلوب محبيه كالصاعقة.

وأعلن نبأ الوفاة، ميريت حمدي، ابنة الفنان حمدي أحمد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "توفى إلى رحمة الله، عمي الدكتور سمير أحمد".

ونعاه الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وكتب مكرم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الدوام لله.. الدكتور سمير أحمد عميد معهد فنون مسرحية سابقًا".

وكشف عن موعد ومكان تشييع جثمان الراحل قائلًا: " صلاة الجنازة ظهر الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن فى مقابر الأسرة سيدى عمر".