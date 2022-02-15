/679619/عمرو-درويش-تطهير-الترع-والمصارف-ورفع-المخلفات-تستوجب-نظرة-جادة-من-الحكومة

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد المائية والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهدها من فترة طويلة للتصدي للتحديات وجهودها والخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ومصداقا لما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.

دوت الخليج

وزير الري بمحلية النواب

وتابع:" كنت اتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين والتى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني ، بحضور وزير الري والموارد المائية .

وأوضح وزير الري ان هناك تحركات لحل مشكلة القمامة حول الترع و المصارف من المنبع،لافتا إلى تجربة محافظة االشرقية من خلال تخصيص مكان لتجميع القمامة من المنبع.

و شدد الوزير على ضرورة التوعية بخطورة القاء المخلفات في الترع قائلا " و جدنا انتريه و حيوانات نافقة و هذا لا يليق مطلقا و اذا قررنا تطبيق فكرة التغطية فالتغطية مكلفة جدا، مضيفا أنه " يجب ان نفكر جميعا في الحلول و هناك تنسيق مع وزارات الاسكان و التنمية المحلية و البيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات.

و ردا على اسئلة النواب حول الاهمال في هذا الملف قال الوزير " انا مبسكتش و لا تهاون مع الاهمال”