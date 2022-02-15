رئيس إعلام النواب تتحدث لـ دوت الخليج عن زيارة البرلمان لمنطقة الحسين «كل تطوير فيها بيحصل عليه ردة»

/679618/رئيس-إعلام-النواب-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارة-البرلمان-لمنطقة-الحسين-كل-تطوير-فيها-بيحصل-عليه-ردة

قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن منطقة الحسين ليس لها شبيه في أي دولة في العالم، ولكن كلما تم تطويرها بشكل ما حدث ردة، مضيفة: حيث يكون هناك تطوير لاستعادة رونق المكان ولكن هذا النشاط ينتهي فتعود كسابق عصرها نتيجة السلوكيات السلبية وعدم الرقابة علي المكان.

دوت الخليج

وأضافت شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن شارع المعز في فترة من الفترات كان مثل المناطق الآثرية التي نراها في الدول الأخري، لكن اليوم حدث نوع من التدهور للشارع، لذلك يلزم خطة للتطوير والاستفادة، مشددة علي ضرورة عمل رؤية لهذا المكان حتي يستعيد رونقه.

درية شرف الدين: منطقة الحسين يوجد بها تطوير وصيانة ولكن لابد من رؤية مستمرة

وأكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن منطقة الحسين يوجد بها تطوير وصيانة ولكن لابد من رؤية مستمرة وواضحة لعمليات التطوير حتي تعود كما كانت.

ثقافة النواب تتفقد أعمال تطوير وصيانة مسجد الحسين بالقاهرة

هذا و قامت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، بتفقد أعمال التطوير والصيانة لمسجد الحسين واستمعت اللجنة لشرح وافي من الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن أعمال التطوير والصيانة في المسجد كما تفقدت اللجنة أروقة مسجد الحسين والساحة الخاصه به.

كما استمعت اللجنة لشرح وافي من الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة وقام بعرض وافي لشرح محتويات مسجد الحسين.