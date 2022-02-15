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/679620/النائبة-دينا-هلالي-الدولة-المصرية-تعمل-على-تطبيق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-وتعزيزها-لكافة-شرائح-المجتمع

خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ..

05:12 م - الثلاثاء 15 فبراير 2022

عقدت لجنه حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها لكافة الشرائح في المجتمع، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدور الشباب في عهد القيادة السياسية الحالية.

وأضافت «هلالي»، أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان هو اهتمام شامل، كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظي باهتمام بالغ من الحكومة، مؤكدة أن استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بالقضايا الحقوقية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن ومستقر ومنتج، موضحه أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوي الدولة الشاملة في الخارج والداخل.

وأوضحت «هلالي»، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.