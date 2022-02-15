/679621/25-فبراير-حسين-الجسمي-يحتفل-باليوم-الوطني-للكويت-بحفل-غنائي

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي جديد في يوم 25 من شهر فبراير المقبل، يأتي ذلك ضمن احتفالات النجوم باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل حسين الجسمي بالكويت

وروج الجسمي لحفله المقبل من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، فنشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: «للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي».

حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية

من ناحية أخرى، سبق وأن طرح الجسمي، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان «ما بحبك»، والذي تألق بها باللهجة اللبنانية، مع الشاعر اللبناني منير عساف، وقام بتوزيع الأغنية والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة.

وتميزت أغنية ما بحِبك بالتصميم الخاص لفيديو الأغنية، والذي حمل رؤية جميلة عصرية، وتم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

كلمات أغنية ما بحبك لحسين الجسمي

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

بعمري ما رح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَك

أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا

لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني

إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا

قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك

قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد

بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص

ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد.

آخر أعمال حسين الجسمي

وأتت أخر أعمال حسين الجسمي بعنوان "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحى، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت الأغنية أيضا كلمات رومانسية وعاطفية: أنت لي مسموح قـلبي تستـغله,، دام هو بـالشوق لك فياض فيضه، ينبض ابحبك وفضالـك مـحله، لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه.

الجدير بالذكر أن حسين الجسمي من أكثر النجوم المرتبطين بعدد من الدول العربية، خاصة مصر، إذ أنه دائما ما يطرح أعمال وطنية للشعب المصري، فضلا عن أغنياته الشائعة بين الجمهور باللهجة المصرية مثل «بالبونط العريض».