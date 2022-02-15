اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار أسوان

جدة - نرمين السيد - بدأت اللجنة جولتها بتفقد صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومكتب الحجر الصحى وغرف العزل ومنطقة الكافتريات وسيور الحقائب كما تم متابعة الإجراءات الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التى تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالتى السفر والوصول بالمطار وإجراءات تعقيم الحقائب والسيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما تفقدت اللجنة غرفة الأرصاد الجوية وغرفة تحكم كاميرات المراقبة وبرج المراقبة وجميع الاجراءات الأمنية ومنظومة كاميرات المراقبة داخل وخارج المطار والبوابات الخارجية وساحة انتظار السيارات.

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