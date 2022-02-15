خطة لمراجعة أسس السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات وتوابعها

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وجه بضرورة تحسين منظومة عمل السلامة والصحة والمهنية بالمطارات المصرية ومقار العمل وجميع المرافق.





وأكد أنه تم اعتماد خطة مراجعات بمجال السلامة والصحة المهنية وتشمل الخطة الشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها، لأجل تحقيق الهدف الاستراتيجى وهو التحسين المستمر لأداء منظومة السلامة والصحة المهنية، مع التوجيه بضرورة اصدار ورفع تقارير دورية نتيجة هذه المراجعات، لدعم اتخاذ القرار المناسب نحو الجوانب التى تخص السلامة والصحة المهنية فى العمل، وتقديم المقترحات لكيفية التعامل مع أى مشكلات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه بجانب خطة المراجعات سيتم تدشين حملة للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع كل من هيئة الأرصاد الجوية وأطباء من وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات.