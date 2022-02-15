بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر علي لقاء الزمالك وسموحة

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة سموحة والزمالك، التي تجمعهما مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، بالتعادل السلبى، ولم أى فرص خطرة على مرمى الفريقين، لاسيما وإن الفريق السكندرى الأكثر سيطرة واستحواذًا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

وضم تشكيل سموحه كل من الهاني سليمان، رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمد شكرى، محمد كناريا، حليمو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، إيليا سيلا، حسين فيصل.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي، الذي يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة، بينما يأتي سموحة في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط.