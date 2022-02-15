النائبة داليا السعدنى تتحدث لـ دوت الخليج عن زيارة البرلمان لمنطقة الحسين «لازم نحافظ على آثارنا»

/679623/النائبة-داليا-السعدنى--تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارة-البرلمان-لمنطقة-الحسين-لازم-نحافظ-على-آثارنا

قالت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة لمنطقة الحسين هدفها يكمن في تفقد أعمال وزارة الأثار في المنطقة، كما أن الزيارة جاءت بناء علي تقدمي بطلب إحاطة بشأن تطوير جامع مغلطاي الآثري لأنه متهالك علي الرغم من كونه يخدم منطقة كبيرة تفتقد لوجود مسجد.

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وأضافت السعدني، في تصريحات خاصة لـتحيا مصر"، أنه شارك كافة المسئولين من وزارة الأوقاف والآثار وتم الحديث عن الخطة الزمنية لتطوير هذا الجامع، لافتة أنه هذه الزيارة شجعت اللجنة علي القيام بمزيد من الزيارات للمناطق الآثرية الأخري.

داليا السعدني تؤكد علي ضرورة تثقيف المواطنين ورفع وعيهم للحفاظ علي المناطق الآثرية

وأعربت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن رغبتها في أن تقوم وزارتي الآثار والأوقاف للعمل علي تطوير هذه المناطق، مشددة علي ضرورة تثقيف المواطنين ورفع وعيهم للحفاظ علي المناطق الآثرية.

هذا وقامت لجنه الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، بتفقد مسجد مغلطاي الجمالي والذي كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدني وتم مناقشته في اللجنه في وقت سابق.

واستمعت اللجنة من مسؤلي وزارة الأوقاف والآثار والترميم.

وطالبت السعدني، بتحديد وإعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانة المسجد بعد صدور قرار اسناد وإعداد المقايسة الخاصة بالمسجد.

كما اصطحب اللجنة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لشرح ما جاء في طلب الإحاطة الخاص بالنائبة داليا السعدني فيما يخص إغلاق وعدم تطوير مسجد مغلطاي في حي الحسين.