انتشرت أنباء في الدقائق القليلة الماضية، بوقف مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، دون توضيح سبب اتخاذ هذا القرار من قبل النقابة.

دوت الخليجيرصد حقيقة وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال

ورجح البعض بأن السبب يعود لمهاجمته الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، ولكن لم يصدر بيان رسمي من النقابة بهذا الأمر حتى الآن.

حفل عمر كمال بأمريكا

الجدير بالذكر، أنه أحيا مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عدد من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان آخرها حفل في مساء أمس الاثنين، وقام بها برفع علم مصر، ليكشف من خلاله حبه الشديد لوطنه الحبيب.

أعمال عمر كمال خلال الفترة المقبلة

وتستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة من المقرر أن يشارك بها صانع المحتوي الشهير «كوكسال بابا»، وطرح كمال البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي ظهر به كوكسال بابا مع عمر كمال وعدد من الراقصات الاستعراضية، ومن المقرر أن تحقق هذه الأغنية نجاحات ساحقة منذ بدء طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما أعلن عن موعد إصدار الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن طريق نشر جزء تشويقي من فيديو الأغنية، وعلق على الفيديو: أغنية " البنات " الساعة ٦ ع اليوتيوب.

عمر كمال يرد على منقدي نجاحه

هذا وحرص مطرب المهرجان الشعبية، الفنان عمر كمال، الرد على الرسائل المعادية له، والتي زادت في الآونة الأخيرة، في ظل استعراضته المختلفة وحفلاته التي يتباهى بها مؤخرا، فضلا عن تصريحاته المثيرة خاصة بعد إعلان النقابة استبعاد عدد من زملائه من الغناء.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مدافعا عن نفسه، ومؤكدًا على حبه الشديد للغناء: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا».