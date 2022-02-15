/679628/نقل-الإعلامية-نادية-عمارة-للمستشفى-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية-مفاجئة

تعرضت الإعلامية الشهيرة نادية عمارة لوعة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إحدى المستشفيات منذ دقائق قليلة، لإجراء التحاليل الأزمة ومعرفة السبب.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعرض الإعلامية نادية عمارة لوعكة صحية

وكانت نادية عمارة تمر بمضاعفات جسدية متكررة، لكن رغبة في استكمال عملها، لم تكن تصرح بذلك حتى تزايد عليها المرض وأدى إلى نقلها للمستشفى.

نادية عمارة داعية إسلامية

نادية عمارة داعية إسلامية مصرية وخبيرة في مجال فقه النساء، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية.

حصلت بعد تخرجها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه وتتلمذت على يد الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ ياسين رشدي، وكانت بداية شهرتها من خلال تقديمها لبرنامج قلوب عامرة على قناة الحياة.

برامج قدمتها الإعلامية نادية عمارة

عملت لدى قناة إيه آر تي تيينز وقامت بتقديم برنامج أنوار رمضان للدعوة للشباب والأطفال ثم بعد ذلك انتقلت إلى قناة اقرأ الفضائية وقدمت برنامج فقه النساء الذي تناول كل الأمور الفقهية المعنية والخاصة بالمرأة.

مرض بسمة وهبة

من ناحية اخرى، تمر الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية حادة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم شفائها منه، فشاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، سألتهم خلاله إذا كانوا يعانون نفس التداعيات.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا تعبانة.. مين عنده أعراض زيي».

وكانت أعلنت بسمة وهبة، إصابتها بمتحور أوميكرون، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» وذلك رغم احترازها واتخاذها كل الإجراءات التي يمكن أن تمنع إصابتها بالفيروس، حيث كتبت بسمة وهبة عبر إنستجرام: "سنين بهرب واجرى واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب عنا".

تعافي بسمة وهبة من فيروس كورونا

وفي يوم 22 يناير، : كتبت الإعلامية بسمة وهبة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلنة عن تعافيها من فيروس كورونا المست، فقالت: "الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة.. وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يارب"، وبعدها أصدرت قرار باعتزالها لفترة عن العمل