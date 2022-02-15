عاجل- إلغاء الدعم.. الحكومة تحذر من التعدى على الأراضى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء، إن رصد مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية ستتم بشكل يومى من خلال التصوير الجوى.
وأضاف مدبولى، أن أى مخالفة جديدة يتم رصدها سيتم إلغاء كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف سواء دعم التموين أو الخبز أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.
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