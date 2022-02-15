إيرباص توقع اتفاقية استخدام الهيدروجين فى النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وبموجب مذكرة التفاهم، ستشترك الشركات الثلاث فى استراتيجية مشتركة بهدف المساهمة فى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المرتبطة بنشاط المطار، بدءً من مطار ماركو بولو فى البندقية، الذى تديره شركة "سيف"

ويقسم التعاون بين الشركات إلى عدة مجالات، بدءً من الاحتياجات المستقبلية والخيارات التكنولوجية، مما يؤدى إلى تحديد الحلول التقنية والتنفيذية التى سيتم اختبارها من خلال المشاريع التجريبية ثم توسيعها لاحقًا على نطاق واسع.

وتعليقا على الاتفاق، قال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة "سنام" إحدى شركات "إينى"، إن التعاون مع إيرباص وسيف يهدف إلى مواكبة أحد أهم المطارات فى إيطاليا، فى مدينة ترمز لبلدنا فى العالم، نحو هدف انعدام الانبعاثات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لـ"سنام": "تعد هذه المبادرة جزءً من التزامنا بإزالة الكربون عن قطاع المطارات وتتماشى مع المشاريع التى نود تطويرها فى المنطقة كجزء من مؤسسة فينيسيا العالمية للاستدامة المنشأة حديثًا، والتى تعد سنام أحد الأعضاء المؤسسين لها، وهى حل رئيسى لتعزيز الاستدامة البيئية والقدرة التنافسية للمطارات والموانئ والنقل الثقيل والبحرى وجميع القطاعات الصناعية التى يصعب إزالة الكربون منها، لتلتزم سنام بالاستثمار فى التكنولوجيا وتطوير الشبكات والمشاريع المتكاملة لتشجيع تطوير سلسلة توريد الهيدروجين الوطنية، وتسريع الانتقال الطاقوى".

من جانبها، قالت مونيكا سكاربا، الرئيس التنفيذى لمجموعة "سيف": "تشكل اتفاقية الشراكة مع سنام وإيرباص خطوة أساسية فى المسار الذى اتخذته مجموعتنا بهدف الانتقال البيئى وإزالة الكربون من المطارات المدارة"، مضيفة: "خصوصية وقيمة هذا المشروع لدراسة وتطبيق الهيدروجين فى قطاع الطيران تتكون بشكل خاص من تبادل المهارات التى تغطى سلسلة التوريد بأكملها، من الإنتاج إلى التخزين والتوريد وحتى استخدامها فى صناعة الطيران التجارية من هذا الوقود الذى يمكن أن يساهم بشكل كبير فى تحدى الطاقة لكوكبنا".

وأوضحت: "بالنسبة لمطار البندقية، فهذا يعنى المساهمة بنشاط فى الالتزام بخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع هدف مدينتنا لتقديم نفسها دوليًا على أنها عاصمة الاستدامة".

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل دراسات الهندسة والتصميم البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتزود بالوقود الهيدروجين لكل من الطائرات ومركبات المطار، مع إمكانية تقييم الحلول الفعالة أيضًا لاحتياجات الطاقة المرتبطة بإمكانية الوصول إلى المطار، مما يجعل نظام المطار بأكمله مع انبعاثات كربونية صفرية، كما يمكن تنشيط التآزر متعدد الوسائط مع النقل البرى والسكك الحديدية.

وتتمكن الشركات الثلاث من تطوير تقنيات مبتكرة وحلول "شاملة" تعتمد على الهيدروجين وتستهدف كل من مطار البندقية والمستخدمين المحتملين الآخرين، وكذلك من خلال المشاركة فى برامج المنح والمناقصات العامة فى على الصعيدين الوطنى والأوروبى، ستكون الاتفاقية فى نهاية المطاف موضوع اتفاقيات لاحقة ملزمة تحددها الأطراف بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها والملامح التنظيمية.