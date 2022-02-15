الصحة تطالب بسرعة تسجيل الأطفال من 12 حتى 18 عاما للحصول على...

دعت وزارة الصحة والسكان بسرعة تسجيل الأطفال من 12 حتى 18 سنة لحصول على لقاح فيروس كورونا مؤكدة أن ذلك يساهم فى تقوية المناعة ضد عدوى فيروس كورونا.
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا ساهم في خفض نسب دخول المرضى للمستشفيات والرعايات المركزة، خاصةً لكبار السن، مؤكداً توافر كافة أنواع اللقاحات بما يتناسب مع الأعمار والحالة الصحية، كما لفت إلى أن المواطنين الذين تلقوا الرسالة النصية الخاصة بموعد الجرعة التنشيطية يمكنهم تلقي اللقاح خلال شهرين من استقبالهم للرسالة.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه والقيادات بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
يأتي ذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، ومتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي للجائحة.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول منظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب متلقي الجرعات ( الأولى، الثانية، التنشيطية) على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، موجهاً بتكثيف تواجد فرق التطعيم المتحركة في الأماكن المزدحمة، تسهيلاً على المواطنين.
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