/679626/ماستريحتش-سميرة-سعيد-تطلق-أحدث-أعمالها--الغنائية

أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن صدور أغنية جديدة ضمن أحدث أعمالها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وينتظر الجمهور الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد إعلان سميرة سعيد عن أغنيتها الجديدة عبر إنستجرام

أغنية سميرة سعيد الجديدة

وكشفت الديفا سميرة سعيد عن موعد طرح أغنية جديدة لها باسم “ماستريحتش”، غدًا 16 فبراير، وذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث قامت بنشر صورة لها وعلقت عليها، وقالت:"ما استريحتش" سادس أغنيات البوم "إنسان آلي".. غداً الساعة 5:00 على قناتي الرسمية في موقع يوتيوب"، وقامت بالإشارة لصناع الأغنية، وهي من كلمات محمد القياتي، ميكس وماستر أمير ماهروس، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج نضال هاني.

تعليقات الجمهور على أغنية سميرة سعيد الجديدة

شارك جمهور الديفا سميرة سعيد حماسهم وتشوقهم للأغنية الجديدة "ماستريحتش"، من خلال التعليق على صورة الغلافها، فمنهم من قال:"متحمسين لدرجه جالسين نعد الساعات والدقائق والثواني"، وقال أحدهم معبرًا عن حبه للديفا وقال:"أسطورة الفن العربي"، وبدت الديفا على الغلاف بثياب وخلفية بيضاء، وأحمر شفاه جريء.

أغنية الوقت الحلو للديفا سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الأخيرة الوقت الحلو يوم 27 يناير المنقضي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت سبق وأعلنت عن موعد صدورها أيضًا من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر أمير محروس.

كما شاركت الديفا مع مؤسسة أولادنا في تقديم أغنية "جهاز تسجيل" ضمن فاعاليات الملتق رقم 5 للمؤسسة.

خلاف سميرة سعيد والمايسترو محمد عرام

كانت سميرة سعيد على مسرة النافورة تحيي حفل في الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها المحببة للناس، منها: هوا هوا، سوبر مان، آه بحبك ولعلمك أنت، وبعدها تفاجئ الجمهور بالديفا تتوقف عن الغناء وتنتقد المايسترو وتقول له:"مش دا اللي اتفقنا عليه، انت بدأت من نقطة تانية"، حيث غير المايسترو المقامات الموسيقية مما أربك سمميرة سعيد على المسرح، وجعلها تنزل من عليه وتغادر الحفل.