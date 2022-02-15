صاروخية من سموحة تعطيه الأفضلية أمام الزمالك «فيديو»

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تقدم سموحة بأول أهداف المباراة في شباك الزمالك، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر اللقاء، في مباراة تجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

🎥⚽️ صديق كالابا يسجل الهدف الاول لنادي سموحة #الزمالك_سموحة



pic.twitter.com/SjEAvQn70R — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 15, 2022

حاول الفريقين طوال أحداث الشوط الأول، من تسجيل أول أهداف اللقاء، ولكن لم يستطع الطرفين ترجمة سيل الهجمات لهدف، ليحسمه التاعدل السلبي.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمد شكري.

الوسط: محمد "كناريا"، محمود حليمو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: ليا سيلا، حسين فيصل.

قائمة سموحة لمواجهة الزمالك بالدوري:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد شكرى وحمدى علاء.

خط الوسط: كناريا ومحمود حليمو ومحمد عبد العاطى ومصطفى الخواجة وعبد الكبير الوادى وصديق أوجولا وأبو بكر ليادى واليا سيلا وجيروم فليب.

خط الهجوم: الكسندر أمير عادل ومحمد نادى وأحمد حمص.