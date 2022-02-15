النائب تامر عبد القادر يتحدث لـ دوت الخليج عن زيارة البرلمان لمنطقة الحسين«جهود التطوير مقدرة»

/679638/النائب-تامر-عبد-القادر-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارة-البرلمان-لمنطقة-الحسينجهود-التطوير-مقدرة

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الهدف من زيارة اللجنة اليوم هو تفقد مسجد الأمير مغلطاي الجمالي بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة داليا السعدني بشأن تطويره، وكذلك لمعرفة ماذا فعلت وزارة الآثار وكذلك وزارة الأوقاف بعد المناقشات التي دارت داخل اللجنة بشأن فتح المسجد وتطويره.

دوت الخليج

وأكد عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن زيارة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدأت بتفقد مسجد الحسين وأعمال تطويره، كما تفقدت اللجنة مجموعة من المساجد والمباني الآثرية القديمة، وصولا لمسجد مغلطاي، مضيفا: هذا المسجد جزء به مسجل كآثر والجزء الأخر تابع لوزارة الأوقاف.

النائب تامر عبد القادر يتحدث عن زيارة البرلمان لمنطقة الحسين«جهود التطوير مقدرة»

وتابع عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن المسئولين أكدوا أن هذا المسجد سيكون ضمن 50 مسجد سيدخلون ضمن أعمال تطوير مشروع القاهرة التاريخية، مؤكدا علي أن اللجنة ستتابع أعمال التطوير التي تتم.

يذكر أن قامت الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تفقدت اليوم، مسجد الأمير مغلطاي الجمالي والذي كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدني وتم مناقشته في اللجنه في وقت سابق.

كما استمعت اللجنة لمسؤلي وزارة الأوقاف والآثار والترميم.

وطالبت السعدني، بتحديد وإعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانة المسجد بعد صدور قرار اسناد وإعداد المقايسة الخاصة بالمسجد.

كما تفقدت اللجنة، أعمال التطوير والصيانة لمسجد الحسين واستمعت اللجنة لشرح وافي من الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن أعمال التطوير والصيانة في المسجد كما تفقدت اللجنة أروقة مسجد الحسين والساحة الخاصه به.