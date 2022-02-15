الزمالك يسقط أمام سموحة بثنائية نظيفة بالدوري المصري «فيديو»

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انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

🎥⚽️ صديق كالابا يسجل الهدف الاول لنادي سموحة #الزمالك_سموحة



pic.twitter.com/SjEAvQn70R — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 15, 2022

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده للنقطة الـ 18 ، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ 19 في وصافة الدوري.

تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمد شكري.

الوسط: محمد "كناريا"، محمود حليمو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: ليا سيلا، حسين فيصل.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.