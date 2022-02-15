لميكنة الدورة الورقية.. النيابة الإدارية تطلق التسجيل الصوتى للانتخابات

جدة - نرمين السيد - سجلت إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، مدير الإدارة، برنامج "التصويت الإلكترونى للانتخابات" كمصنف حاسب آلى بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA".





جاء ذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمى، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفى سابقة هى الأولى من نوعها.

ويهدف البرنامج الذى صممته إدارة التحول الرقمى، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.

ومن المقرر، أن يتم العمل بالبرنامج فى الانتخابات التى تتولى النيابة الإدارية منفردة عملية الإشراف القضائى عليها كانتخابات مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الأندية، مع إمكانية التوسع فى استخدامه لأشكال متعددة من الانتخابات بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ويشمل برنامج التصويت الإلكترونى للانتخابات 4 مراحل، وهى كالتالى:

المرحلة الأولى: رقمنة عملية التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلى ثم طباعة ورقة إبداء الرأى وتسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات.

المرحلة الثانية: تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لاتاحة التسجيل الإلكترونى لكل مرشح بعد التأكد من انطباق شروط الترشح وفقًا للقانون.

المرحلة الثالثة: تكوين قاعدة بيانات للناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المزمع عقدها.

المرحلة الرابعة: الميكنة الشاملة لإدارة العملية الانتخابية برمتها منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين مرورًا بعمليتى الاقتراع والفرز وحتى مرحلة إعلان النتيجة مع الاستغناء التام عن المكون الورقى.

ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكترونى للانتخابات:

- سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانونى لفتح باب التصويت.

- إدارة عملية التصويت فى أكثر من موقع فى ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر فى الوقت والجهد.

- منع عمليات التلاعب بالأصوات من خلال الأوراق وما يعرف ب (الورقة الدوارة).

- ضمان سرية عملية الاقتراع.

- تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين فى مكان واحد بما من شأنه تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية خاصة فى أوقات انتشار الأمراض المعدية

- سرعة ودقة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل تام.

يأتى ذلك فى إطار إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وصولًا لمصر الرقمية.