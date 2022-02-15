تفاصيل زيارة طلاب الأزهر إلى مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول زيارة عدد من طلاب جامعة الأزهر لمقر المدينة ببرج العرب، وذلك فى إطار فعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية الذى تنظمه جامعة الأزهر.





وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف، أن مدينة الأبحاث العلمية فتحت أبوابها لطلاب جامعة الأزهر ضمن فعاليات الملتقى الذى تنظمه الجامعة تحت عنوان "طلاب من أجل مصر"، والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2022، وذلك فى ظل توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقى بالمستوى التعليمى وربط الجامعات بالمراكز البحثية؛ لرفع قدرات الطلبة وتشجيعهم على البحث العلمى، وسعى المدينة لتحقيق محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

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وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب المشاركين بزيارة المدينة بلغ 188 طالبًا وطالبة من جميع كليات فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مضيفًا أن زيارة المدينة كان من ضمن فعاليات الملتقى؛ لكونها أحد الصروح العلمية فى محافظة الإسكندرية؛ لرفع وزيادة الوعى والانتماء الوطنى للطلاب.

وخلال فعاليات الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلى عن نشاط المدينة ومعاهدها البحثية، كما تم توزيع الطلاب لمجموعات حسب التخصص على المعامل البحثية بالمدينة؛ للتعرف على الأنشطة البحثية الجارية من خلال أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وأضاف التقرير أن المدينة تسعى للمساهمة بشكل فعال وعملى فى تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة العلم والبحث والتنمية وحل مشكلات المجتمع.

جدير بالذكر، أن طلاب جامعة الأزهر بالكليات العملية قد شاركوا فى المدارس الصيفية والشتوية (On Line) التى تقدمها مدينة الأبحاث العلمية كل عام، إلى جانب حضور بعض الطلاب للتدريب بمعاهد المدينة المختلفة، وقد أشاد الطلاب بقيمة الفرصة التى حصلوا عليها من خلال الخدمات العلمية والخبرات التى قدمتها لهم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.