أسقف الشباب: الأنبا يوحنا قلتة مثالا للقلب الواسع والذهن المتفتح

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا موسى فى كلمة عزاء: "تنيح اليوم الصديق العزيز والراعى الأمين المطران أنبا يوحنا قلته، الذى عشت معه صداقة وثيقة على مدى سنوات كثيرة كان فيها مثالا للقلب الواسع والذهن المتفتح والروح الصافية، وأنا آسف أن أعتذر لسفرى، راجيا لنيافته أمجاد الملكوت وفردوس النعيم، ونرجو من نيافته أن يذكرنا أمام الله الذى له كل المجد إلى الأبد امين». كما نعت إيبراشية الفيوم ومطرانها الأنبا إبرام الراحل وقدمت العزاء لكل الكاثوليك.

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