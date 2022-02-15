إصابة المخرج يسري نصر الله بفيروس كورونا

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توقف تصوير مسلسل منورة بأهلها هذه الفترة، لإصابة مخرج يسري نصر الله، المقرر عرضه على منصة شاهد VIP، من بطولة ليلى علوي وباسم سامرة.

دوت الخليج يرصد غياب يسري نصر الله عن مسلسل منورة بأهلها بسبب إصابته بكورونا

يسري نصر الله يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن المخرج يسري نصر الله أنه أصيب بفيروس كورونا، وأنه يقيم في منزله الآن لخضوعه للحجر الصحي، لما أدى لتوقف تصوير مسلسل منورة بأهلها الذي يتم تصويره هذه الأيام.

مسلسل منورة بأهلها إخراج يسري نصر الله

وكان المخرج يسري نصر الله يعمل على مسلسل "منورة بأهلها"، المقرر عرضه رمضان القادم، وتقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي والفنان باسم سمرة، ويشاركهما البطولة ناهد السباعي، أحمد السعدني، محمد حاتم، سلوى خطاب وعباس أبو الحسن.

مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد VIP

يُعد مسلسل منورة بأهلها التجربة الثانية للمخرج يسري نصر الله في إخراج أعمال للمنصات الإلكترونية، حيث أنه شارك للمرة الأولى في إخراج مسلسل "نمرة 2"، المكون من عدد من القصص المنفصلة بأبطال مختلفين، يحكي عن الحب والعلاقات العاطفية التي تعوقها عدد من قيود المجتمع وتقليده المعتادة، ويعرض كيفية تخطة أصحابها لهذه القيود والحفاظ على علقاتهم أو فشلها.

دور ليلى علوي في مسلسل منورة بأهلها

صرحت ليلى علوي في برنامج mbc trending عن دورها في منورة بأهلها، وقالت: "أقدم شخصية “سلوى” في عمل جديد من حيث الفكرة والمضمون، رسمَ السيناريو والحوار فيه الكاتب محمد أمين راضي ببراعته المعهودة، فشخصيات المسلسل غنية جداً وجاذبة للممثلين والمشاهدين على حد سواء، وتتميز بحس فني عالٍ جداً."

وأضافت ليلى علوي أن هناك تميز لهذا العمل، ناتج الإخراج القوي والتأليف المميز لكتابة النص، هذا إلى جانب الصور الرائعة وكدرات التصوير المختلفة، التي تجعل الجمهور ينجذب للمسشاهدة، كما تحدثت علىوي عن جمال الديكور المستخدم في المسلسل.

باسم سمرة مصمم أزياء في منورة بأهلها

هذا ويقدم الفنان باسم سمرة خلال أحداث العمل دور مصمم أزياء لأول مرة في مسيرته الفنية، ويمر في العديد من المشكلات والمواقف الصعبة ونتابع من خلال الحلقات كيفية التعامل معها.