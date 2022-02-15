/679649/كارتيرون-الزمالك-وصل-لمرمى-سموحة-أكثر-منهم-علينا-وهناك-خطأ-في-الهجوم

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن غضبه وحزنة بعد الخسارة أمام سموحة اليوم بثنائية نظيفة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وسموحة بالدوري، والتي تلقى فيها القلعة البيضاء الخسارة بثنائية، : "مش راضي ولا مقتنع بالأداء، القوة الهجومية للفريق ليس في أفضل حال، ووصلنا لحارس الخصم أكثر منهم".

كارتيرون يكشف أخطاء الزمالك في المباراة أمام سموحة

وواصل: "سنعمل في الفترة القادمة على تعديل الأوضاع والوصول لحل في الفرص الكثيرة التي يهدرها الفريق".

وزاد: "هناك العديد من التغيرات في التشكيل بسبب مشاركة لاعبي الفريق مع المنتخب".

وأضاف: "بعض اللاعبين يحتاجون للراحة بعد مشاركتهم مع المنتخب وإفريقيا مع الفريق وذلك سبب استبعادهم مش سبب فني ولاكن بدني".

وأردف: "سموحة حاولة تمسك الكورة ومعرفتش، واحنا كنا ماسكين الكورة أكثر ووصلنا للخصم أكثر ولكن الفينش لم يكن صحيح".

واختتم: "محمود علاء وأشرف بن شرقي شاركو اليوم على الرغم من غيابهم في صفوف المنتخب ولكن لم يكن في الفورمة".

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يرد بثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده للنقطة الـ 18 ، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ 19 في وصافة الدوري.