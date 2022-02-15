خبير علاقات دولية: الأزمة الروسية الأوكرانية تتراجع وتبتعد عن هواجس الحرب

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني كان هادئًا وبه قدر من الدفء، وكان أفضل من لقاء بوتين مع ماكرون

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا أعلنت سحب قواتها من الغرب القريب من الحدود الأوكرانية.

ولفتت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إلى أن وزير الدفاع الأوكراني أكد عدم وجود قوات هجومية روسية على حدود بلاده.

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت التراجع والتهدئة، وتم الابتعاد عن هواجس الحرب

واستطرد الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الأمور لا زالت متوترة بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي يدرك فيه الطرفان تكلفة الحروب.

وأشارت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إلى أن إعلان روسيا استعدادها لتصدير غازها عبر أوكرانيا رسالة طمأنينة للأخيرة ويعد بمثابة مصدر دخل لها.

وأردفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يكن مهتمًا بالأزمة الأوكرانية، على عكس جو بايدن الذي يعد امتدادًا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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