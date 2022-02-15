/679654/عمرو-مروان- عدم-تعيين-المرأة-بمجلس-الدولة-والنيابة-كان-بدون-أي-سبب-قانون-وتشريعي

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ توليه مقاليد حكم البلاد، بتمكين المراة المصرية، منوها أنه لم يكن هناك تعيين للمراة في المجال القضائي بمجلس الدولة والنيابة دون سبب قانوني او تشريعي .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حواره مع الاعلامي نشات الديهي بمقر وزارة العدل ، عبر برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية تن، مضيفا:" في أحد الاجتماعات وجه الرئيس السيسي باتحاذ قرار التعيين للمراة في النيابة ومجلس الدولة، وتم نقل عدد من العضوات الى مجلس الدولة بلغ عددهم ما يقرب من 97 عضو.

عمرو مروان: عدم تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة كان بدون أي سبب قانون وتشريعي

ونوه أن الجهتين " مجلس الدولة والنيابة" اعلنتا عن قبول دفعة حقوق جديدة بشأت التعيين من الجنسين، وهو ما يؤكد تمكين المراة والتي تستحقه بشكل كبير.

وزير العدل: مشروع قانون جديد لاعتبار التعدي على الآراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل أنه يتم العمل على اعداد مشروع قانون لتجريم التعدي على الاراضي الزراعية، واعتبارها جريمة مخله بالشرف، موضحا ان الامر ليس مجرد بناء على الارض الزراعية بل تدمير لمصادر الغذاء، :" قائلا الدولة بتبني لكل المستويات الاجتماعية، منوها ان الرئيس السيسي قدم حلول في هذا الامر وذلك بفتح ملف الايجارت بدلا من كونها كانت تمليك فقط".

وتابع ان وزارة الاسكان تعمل على هذا المحور، حيث ان الدولة المصرية تعطي البديل حتى لا يكون هناك حجة للمخالف.