أيمن يونس: الزمالك معاه أفضل لاعبي إفريقيا.. وكارتيرون سبب الخسارة أمام سموحة

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كشف أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، عن أسباب خسارة الفريق اليوم أمام سموحة بالجولة التاسعة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أيمن يونس في الاستوديو التحليلي لمبارة الزمالك وسموحة، مع الإعلامي سيف زاهر، : "سبب خسارة اليوم كارتيرون ولا يوجد أحد أخر يتحملها ولا لاعب وإدارة".

تصريحات أيمن يونس عن خسارة الزمالك أمام سموحة

وواصل: "كلام كارتيرون في المؤتمر الصحفي غير الموجود في الملعب".

وزاد: "كارتيرون المفترض انه يضع خطه كويسة، واللاعبين ليس عليهم حرج في مباراة اليوم".

وأضاف: "إدارة النادي لازم تحسم موقفهم مع كارتيرون وتتكلم معاه".

وأكمل: "الزمالك معاه أفضل لاعبي إفريقيا، ولازم ينافس على كل بطولة يشارك فيها".

وأشار: "تتعادل مع بترو أتليتيكو وتخسر من سموحة دا كوارث بالنسبة للزمالك".

وأردف: "كان لازم يبدأ النهارده بالأساسيين بعد كده يشارك بالبدلاء مش العكس".

واختتم: "الماتشين الجايين للزمالك في إفريقيا بيمثلوه في القارة، ولازم كارتيرون يركز مع الفريق وميشغلش باله بالإدارة".

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

موقف الفريقين في الدوري

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده للنقطة الـ 18 ، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ 19 في وصافة الدوري.