/679663/ميقدرش-يمرجحني-هذا-ما-قاله-عمر-كمال-عن-هاني-شاكر-قبل-وقفه

وقع نبأ وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن الغناء الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية منذ دقائق قليلة، مفاجأة على جمهور الفنان، مما جعل البعض يتسائل حول السبب.

تحيا مصريرصد سبب وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن الغناء

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أن سبب وقف عمر كمال يعود لما تداوله الفنان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون ذكر أي تفاصيل أخرى تكشف حقيقة ما قام به مطرب المرجانات الموقوف.

عمر كمال يهين هاني شاكر

ولكن تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، فيديو للفنان عمر كمال يسب به الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومن المقرر أن يكون هذا الفيديو هو السبب الرئيسي لوقفه، إذ قال كمال خلاله: «مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو»، جاء ذلك ردا على أحد متابعيه عبر موقع تيك توك قال له: «هاني شاكر هيمرجحك»

ولكن سرعان ما قام عمر كمال بحذف هذا الفيديو من موقع الفيديوهات «تيك توك»، حتى لا تثبت له تلك التهمة.

بيان نقابة الموسيقيين بشأن وقف عمر كمال

الجدير الذكر جاء بيان نقابة الموسيقيين على النحو الاتي: قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أعمال عمر كمال خلال الفترة المقبلة

وكان عمر كمال يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة من المقرر أن يشارك بها صانع المحتوي الشهير «كوكسال بابا»، وطرح كمال البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي ظهر به كوكسال بابا مع عمر كمال وعدد من الراقصات الاستعراضية، ومن المقرر أن تحقق هذه الأغنية نجاحات ساحقة منذ بدء طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما أعلن عن موعد إصدار الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن طريق نشر جزء تشويقي من فيديو الأغنية، وعلق على الفيديو: أغنية " البنات " الساعة ٦ ع اليوتيوب.