الصحة تعلن وصول القافلة الطبية الإغاثية الثانية لدولة جنوب السودان

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم الطبى للدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها فى أوقات الأزمات.
أضاف عبدالغفار، أن هذه القافلة تأتى ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، استجابة للمطلب الجنوب سودانى، بتقديم الدعم الإغاثى لمجابهة تداعيات السيول والفيضانات التى اجتاحت دولة جنوب السودان فى الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت قد أرسلت قافلة طبية إغاثية وقدمت الدعم الطبى الإغاثى بمدينة "آكون" بإقليم الوحدة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد، جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة تضم أطباء واستشاريين فى تخصصات الأطفال، والباطنة، والأمراض الصدرية، والحميات، بهدف تقديم الدعم الطبى للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررا من السيول والفيضانات بجنوب السودان.
جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بولاية جونجلى ومديرة الشئون الإدارية للبرلمان، كانا قد قاما بزيارة القافلة الطبية الإغاثية الأولى، وأشادا بالبعثة الطبية المصرية، والخدمات الطبية الإغاثية التى قدمتها للمواطنين هناك.
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