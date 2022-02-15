جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الإعدادية
ويبحث الملايين من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول، بعد اعتمادها بشكل رسمى خلال الساعات الماضية.
وأعلنت محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول للعام الدراسى 2021 / 2022.
وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، 76.8 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة، أما إجمالى الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول
ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من هنا بإدخال رقم الجلوس.
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