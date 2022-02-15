وزير الخارجية: قضية سد إثيوبيا على رأس أولويات السيسي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وطيدة وممتدة ولها مناحي عددية.

وتابع خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأوروبي داعم لجهود مصر التنموية والإصلاح الاقتصادي.

ولفت شكري إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك علاقات متنوعة ثنائية مع العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، النمسا وغيرها من الدول الأخرى.

وأكد أن قضية السد الإثيوبي على رأس أولويات السيسي في كل اللقاءات التي يعقدها، موضحًا أن مصر تسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن هذه القضية.

واستطرد وزير الخارجية، أن هناك ظلما تاريخيا وقع على القارة الأفريقية، ونحن نسعى للارتقاء بمعيشة أبناء القارة، لافتا إلى أن مصر تعمل على التوصل إلى حلول سلمية للأزمات، والمشاكل في العالم.

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