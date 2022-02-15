أحمد الفشاوي ودينا الشريني يشاركان في حملة "أقطم"

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دوت الخليج يرصد انضمام دينا الشربيني وأحمد الفشاوي لحملة أقطم

أحمد الفيشاوي ينشر صور من الحملة الإعلانية أقطم

ونشر النجم أحمد الفيشاوي عدد من الصور له وللفنانة دينا الشربيني من حملة "أقطم"، الخاصة بأحد شركات لإنتاج المأكولات والحلويات المعبئة، وعلق عليها:" فيشاوي ودينا بيقولولك اقطم لافا".

دينا الشربيني مع أحمد الفيشاوي في إلان بسكوت بالشوكولاتة

نشرت دينا الشربيني الإعلان الدعائي لمنتج من منتجات إحدى الشركات الغذائية وظهرت في الأعلان تغني راب مع الفنان أحمد الفيشاوي، وهم يرتدون عدد من الإطلالات المبهرة، وعلقت على الفيديو وكتبت:" أونيرو لاڤا.. اقطم.. أونيرو لاڤا بسكوتة شوكولاتة أو بالفانيليا والاتنين جواهم شوكولاتة لاڤا".

وعلق لها عدد من متابعينها معلنين أنهم أحبوا هذا الإعلان، وأن مظهرها وإطلالاتها جملة، فمنهم من قال:"حبيت جدا الاعلان".

غياب دينا الشربيني عن العرض الأول لفيلم حامل اللقب

من ناحية اخرى، كان العرض الأول لفيلم حامل اللقب من بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد، في بداية شهر فبراير الجاري، ورغم توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني وخاصة صناع الفيلم لحضور العرض الأول والإحتفال بالفيلم، إلا أن دينا الشربيني لم تحضر، دون أي سبب واضح عنن غيابها.

فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب من بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر وليلى عز العرب، وهو فيلم يحكي قصة إجتماعية في إطار كوميدي، وبه لمسة من الخيال العلمي، حيث تبنى الأحداث على أن بطل الفيلم حامل، بعد رفضه الشديد لحمل وزوجته التي ترغب في إنجاب طفل، وهو من إخراج هشام فتحي، وإنتاج الفيلم لعدد من شركات الإنتاج من بينهم التي يملكها المنتج محمد حفظي.

ويعد فيلم حامل اللقب هو الفيلم الأول لهشام ماجد بدون رفيق مسيرته الفنية شيكو، الذان لم يفترقا فنيًا من قبل، وحرص هشام على حضور العرض الأول واخذ الصور التذكارية مع كل النجوم الذين حضروا لتهنئته بنجاح الفيلم، من بينهم شيكو، أحمد فهمي وأخوه كريم فهمي.