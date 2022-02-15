/679669/هيفاء-وهبي-في-وضعيات-مثيرة-بأحدث-إطلالتها-والجمهور-نمبر-وان-في-الجاذبية

أطلت الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي كعادتها، على متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرامؤ بإطلالة مثيرة للغاية، حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور وأغضب البعض الأخر.

دوت الخليجيرصد أحدث إطلالات هيفاء وهبي عبر موقع انستجرام

وظهرت هيفاء وهبي في مجموعة صور شاركتها على حسابها بموقع انستجرام، بوضعيات مثيرة ومختلفة، وتعمدت وهبي في إطلالتها على إرتداء جامبسوت بيضاء، مطرز بالورود ذات الألوان المختلفة مع ترك شعرها منسدلا.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيه، فجاء على النحو الآتي: «نمبر وان في الجاذبية والجمال، مقدرناش نتخطى جمالك، أرق واحدة في العالم، جمالك يفتح النفس»، وغيرها من التعليقات المشيدة برقة هيفاء وهبي وجمالها.

الجمهور يشيد بابنة هيفاء وهبي وحفيدتها

على نفس السياق، شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة المتألقة والجذابة هيفاء وهبي الجمهور، بفيديو مع احدى بناتها وهي تتغنى على أنغام الأغنية المصرية «الغزالة رايقة» للطفل محمد أسامة والفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونشرت فياض الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الغزالة رايقة وحافظة الأغنية كلها»، في إشارة منها إلى ابنتها تلا.

وأتت تعليقات الجمهور على الفيديو على النحو التي: «مشروع هيفاء وهبي»، «إنتاج هيفاء»، «حركاتك نفس حركات هيفاء»، «فين هيفاء عشان تكمل جمال الفيديو».. وغيرها من الإشادات لهيفاء وابنتها.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

هذا وشاركت المطربة هيفا وهي في أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات العمل على النحو الآتي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.