رئيس صحة النواب بـ «ندوة دوت الخليج »:«مش كل الأطباء بتهاجر عشان الفلوس»..المجلس الصحى لن يضع سياسة صحية لمصر«دوره تدريب وتأهيل فقط»..ونرى المسئولية الطبية قريبا

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الحكومة تحفظت على قانون أيمن أبو العلا بشأن إعتداء الأطباء فيديو وصور

طلبنا من الحكومة لائحة موحدة لحل مشكلة رواتب الأطباء حتى تطبيق التأمين

هجرة الأطباء من أجل التدريب أيضا وليس الفلوس فقط..والمجلس الصحى سيحل هذه الأزمة

لا رسوم جديدة فى قانون المجلس الصحى ..ولا إزدواجية أيضا فى التدريب والتأهيل

مصر ستكون أمام بورد مصر موحد بعد تعدد جهات التدريب فى مصر

الشهادة المهنية للفريق الطبى ستقضى على إعتراضات الخارج لبعض الشهادات الطبية فى مصر

حل النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، فى ضوء اللقاءات التى يعقدها المجلس مع رموز العمل البرلمانى والسياسي لتسليط الضوء على ما يتم بأروقة مجلسى النواب والشيوخ، حتى تكون الصورة واضحة أمام جموع المواطنين على مستوء اداء النواب رقابيا وتشريعيًا.

تشريعات المنظومة الصحية فى مصر كانت فى أولويات النقاشات والتى أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث تم التعرض لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفترات الماضية، وما صاحبة من حالة من الجدل الكبير على مستوى ضرورة أن نكون أمام سياسية صحية فى مصر مختلفة فى ضوء التحديات الكبيرة التى صاحبت المنظومة ولم ينقذها سوى المبادرات الرئاسية التى تم إطاقها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج يستضيف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، تحدث أيضا عن إشكاليات هجرة الأطباء والأسباب الرئيسية فى هذه الأزمة خاصة أنها تتزايد مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى هو «الفلوس»وخاصة الهجرة إلى الدول العربية، بجانب وجود سبب رئيسى أخر متعلق بالتدريب والتأهيل وهو أمر نراه فى هجرة الأطباء إلى بريطانيا تحديدًا حيث يحتاج العديد من الأطباء بأن يكون طبيب مؤهل وذات كفاءة كبيرة وهو ما يتحقق معه من خلال السفر لبريطانيا.

النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن حل إشكالية الهجرة ستكون من خلال التأمين الصحى الشامل وتطبيقه بشكل كامل وبالتالى سيتغلب على إشكالية الرواتب وتداعياتها السلبية، بجانب عمل لائحة موحدة لكل أعضاء الفريق الصحى بشأن الرواتب والبدلات والحوافز، وأيضا المجلس الصحى المصرى من شأنه أن يقر ضوابط جديدة لآليات التدريب والتأهيل ومن ثم سيقضى على فوضى التدريب الصحى ونكون أمام منظومة تدريبية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

النقاش أيضا تطرق لتشريعات المنظومة الصحية على مستوى المسئولية الطبيبة والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدا على إرادة الحكومة والبرلمان متوفرة من أجل أن نكون أمام قانون للمسئولية الطيبة فى مصر خلال الفصل التشريعى الجارى، مؤكدا على أن التفريق بين المضاعفات الطبيبة والأخطاء الطبيبة ضرورة مهمة خاصة لو كانت خطأ طبى متعمد تكون عقوباته جنائية.

رئيس صحة النواب بـ «ندوة دوت الخليج »:«مش كل الأطباء بتهاجر عشان الفلوس»..المجلس الصحى لن يضح سياسة صحية لمصر«دوره تدريب وتأهيل فقط»..ونرى المسئولية الطبية قريبا

بإنطلاقة النقاش طرح الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج سؤالا بشأن مناقشات البرلمان الأخيرة عن المجلس الصحى المصرى وإقراره بشكل نهائى من المجلس، ليعقب د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بأن مشروع القانون كان رغبة قديمة جدا من العاملين بالمنظومة الصحية خاصة الحاجة المستمرة للتعليم المتجدد والمتطور، وبالتالى رؤى أن نكون أمام شهادات مهنية يحصل عليها جميع خريجين الكليات الصحية فى مصر من أجل التخصص.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أكد بأنه من أجل أن تصل الرسالة واضحة بشأن المجلس الصحى فالخريج فى أى كلية صحية فى مصر سواء كان طب أو صيدلة...إلخ.. يحصل على بكالوريوس وهذه الشهادة العلمية الأولى له ..مشيرا إلى أنه سيستشهد بالأطباء حتى تصل الصورة كاملة...حيث بعد الحصول على البكالوريوس يكون الطبيب هو ممارس عام مؤهل للوجود فى أى من الوحدات الصحية فى مصر وبحالة الرغبة فى أن يتخصص فى تخصص بعينه ويتم تأهيله وتدريبه يذهب من أجل الحصول على الماجستير وهنا كانت توجد مشكلة كبيرة حيث كنا أمام 10آلاف طبيب يتخرج سنويا والجامعات لا تقبل سوى 2ألف طالب سنويا من أجل الحصوصل على الماجستير..هذه إشكالية ...وأيضا وزارة الصحة لمعالجة هذه الإشكالية ذهبت إلى عمل الزمالة من أجل أن يتخصص الطلاب من خلالها وصدرت ولكن لم يكن معترف بها الشكل المنضبط فكانت تسبب إشكاليات أيضا.

النائب الدكتور أشرف حاتم أكد أيضا أمام هذه التحديات وفى مساعى التطوير والتحديث تم التحرك بشأن دعم تأهيل وتدريب الأطباء فتم إقتراح نظام الـ( 5+2) بدلا من (6+1) حيث 5سنوات نظرى وعامان تدريب وتأهيل(إمتياز) بدل من عام واحد (إمتياز) وذلك على مستوى الأطباء بجانب ذلك تم إقرار إمتحان مزاولة مهنة الطب من أجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومن ثم المساعى كلها كانت من أجل أن يتم تأهيل وتديب الأطباء من أجل التخصص بشكل فنى ومتطور...إلا أن الرؤية فى المجلس الصحى المصرى كانت مختلفة فى أن نكون أمام تأهيل وتدريب كافة أعضاء الفريق الطبى والصحى وأن يتم تأهيل وتدريب كافة الخريجين من الكليات الصحية فى مصر.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب واصل حديثه بالتأكيد على أن هنا الصورة أصبحت واضحة فى أن المجلس الصحى يستهدف الخريجين من الكليات الصحية من أجل تأهيلهم وتدريبهم من منطلق التعليم المستمر والتأهيل المستمر وعدم الإكتفاء بالبكالوريوس مثلما كان يحدث فى الماضى، وهو أمر متبع فى كل دول العالم وأيضا فى دول عربية مجاورة، مشيراإلى أن الجميع من خلال المجلس الصحى سيكون حاصل على شهادة مهنية (يطلق عليها البورد) ستكون له إجراءات كما هو متبع من خلال هيئة التدريب الحالية.

الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج طرح سؤلا ذات صلة بإزواجية التدريب حيث بعض خريجين الكليات الصحية يحصلون على تدريب أثناء البكالوريوس مثل الطب، ليعقب الدكترو أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بالتأكيد على تدريب العامان فى كلية الطب هو تدريب إلزامى من أجل أن يكون الطيب مؤهل من أجل أن يكون ممارس عام وقادر على التواجد بالوحد الصحية، أمام التدريب من أجل الحصول على الشهادات المهنية يكون تدريب تخصصى، ومن خلال المجلس المصرى سنكون أمام شهادة مهنية موحدة وليس أمام أكثر من جهة تصدر أعمال التدريب مثل الجامعات والكليات العسكرية وأيضا وزارة الصحة من خلال الزمالة، وبالتالى من يريد أن يتخصص فى تخصص بعينه سيكون من خلال المجلس الصحى ويحصل على شهادة مهنية بعد تدريب 5سنوات، وخلال الـ5سنوات سيكون هناك عدد من النقاط مطلوب منه تجميعهم سواء حضور ورش عمل أو عمل أبحاث وغيرها من الضوابط الأخرى حتى يكون مؤهل لدخول اختبار اجتياز التخصص.

وواصل حديثه أيضا بالتأكيد على أن حالة التشتت كان لابد من ضبط لها من خلال مثل هذه الآليات التى وحدة شهادة البورد المصرى خاصة أننا كنا نصطدم بالكثير من الإعتراضات والموافقات على الشهادات التى يتم تحصيلها من مصر حيث بعض الدول تقول أنه توافق على شهاد القصر العينى وترفض المنصورة وهكذا، ولكن عندما سنكون أمام شهادة مهنية موحدة سيتم القضاء على كل هذه الإشكاليات، وهو أمر مطبق فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطالب سيحصل على البكالوريس ومن ثم امتحان مزاولة المهنة وبعد ذلك وخلال 5سنوات سيحصل على الشهادة المهنية(البورد) ويختبر فيها وما تردد عن أى سوم تتجاوز الـ80 ألف جنيه أم رغير منضبط حيث الدستور ينص على وضع الحد الأقصى بالنص القانونى واللائحة التنفيذية تضع الفئات خاصة أنه من الممكن أن نكون أمام جامعة ولديها مستشفى وتريد أن تكون إطار من إطارات التدريب وبالتالى لابد من رسوم عليها أما فيما يتعلق برسوم الاختبارات لم تتجاوز الـ 2000جنيها.

وتطرق بحديثه أيضا نحو التأكيد على أن المجلس الصحى المصرى مختص بالتدريب وبرامج التدريب وإمتحانات التدريب فقط وليس منوط بعمل سياسة صحية مصرية أو سياسة رعاية صحية، حيث أن المجلس هو هيئة علمية صحية أما من هو منوط بعمل السياسة الصحية هو وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وأيضا المجلس الإقليمى للصحة وهى مجالس غير مفعلة بالصورة الأفضل مشيرا إلى أن المجلس الصحى يستهدف حل مشكلة التدريب والتأهيل للأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبى مثل ما حدث مع أزمة الدواء من خلال هيئة الدواء وأيضا هيئة الشراء الموحد حيث يتم الآن استهداف المشاكل بالمنظومة الصحية وحلة بشكل جزئى حتى نصل للمنظومة الأكبر ونكون أمام خريطة صحية وعندنا نكون أمام سياسة صحية متكاملة يتم الإشراف عليها من خلال المجلس الأعلى للصحة وفى حينها أيضا يتم تفعيله.

وانتقل الزميل محمود فايد بالحديث فى تأكيده على أن من يتابع ويسمع الآن يدرك بأن الحديث والحوار القائم موجه بشأن التدريب والتأهيل ويكون التساؤل دائما عن الأوضاع المالية والرواتب ليعقب د. أشرف حاتم بأن التقدير المادى مهم جدا لكل أعضاء الجيش الأبيض ولابد من كل جهود الدعم والمساندة والأمل فى الرواتب وتطويرها أصبح فى التأمين الصحى الشامل وخاصة فى بورسعيد، حيث يحصل كل أعضاء الفريق الصحى على رواتب معقولة جدا ، ولحين تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات أصدرنا توصية بأن نكون أمام لائحة موحدة بشأن أعضاء الفريق الطبى حتى لا يكون هناك تباين فى المرتبات.

ولفت النائب أشرف حاتم إلى أن هجرة الأطباء للخارج ليست من أجل المال فقط ولكن من أجل التدريب أيضا وتم رصد لك فى الدول الأوربية، حيث يريد الطيب أن يطور من نفسه كما أن الهجرة من أجل المال أيضا مثلما يتم فى الدول العربية، مشيرا إلى أنه من خلال المجلس الصحى سنحل أزمة الهجرة بسبب التدريب ومن خلال التأمين الصحى سنحل أزمة المرتبات

الحكومة تحفظت على قانون أيمن أبو العلا بشأن «إعتداء الأطباء»

وتطرق النقاش لظاهرة الأخطاء الطبية وحاجة المجتمع المصرى لقانون المسئولية الطبية، مؤكدا على أن الإرادة الحكومة والبرلمانية بأن يكون فى مصر قانون للمسئولية الطبية خلال الفصل التشريعى الجارى، خاصة أن التفريق بين الأخطاء الطبية والمضاعافات الطبية لابد أن يكون ضرورى وهام من خلال جهات عليمة بخلاف الأخطاء الطبية الجنائية فهو أمر معاقب عليه، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية سيكون حماية للطبيب والمريض ولن يكون هناك حبس فى القضايا الطبية بشأن الأخطاء الطبيبة ، وهو قانون مطلوب فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن المجلس بأروقته أيضا مشروع قانون خاص بمواجهة الإعتداء على الأطباء المقدم من النائب أيمن أبو العلا، ولكن يوجد تحفظ حكومى بشأنه بأنه متضمن داخل مشروع قانون أخر مقدم من الحكومة.