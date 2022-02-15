إيان راش: محمد صلاح سيكون مفتاح ليفربول أمام إنتر ميلان غداً

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كشف الويلزي إيان راش مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن توقعاته لنتيجة مباراة الريد مع بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول إنتر ميلان غداً الأربعاء في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راش: "بالنسبة لـ ليفربول، يتمتع محمد صلاح بالجودة ويريد - مثل سانشيز - أن يُظهر للجماهير الإيطالية ما يمكنه فعله حقًا، حيث لعب مع فيورنتينا وروما قبل مجيئه إلى إنجلترا".

وأضاف: "يتمكن إنتر وليفربول الفرص الكثيرة في تسجيل الأهداف، وكلاهما يبحث عن الفوز، ولكن محمد صلاح سيكون له الحظ الأوفر في اللقاء".

ليفربول مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان:

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد – ماتيب - فان دايك - روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون – فابينيو - كيتا

فى خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو – محمد صلاح

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالصح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة أمس مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.