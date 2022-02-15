هند صبري: «متوصلتش مع والدي لمدة سنة ونص.. وضحيت بمنحه دراسية لأجل أمي»

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حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج ABtalk الذي يقدمه صانع المحتوي أنس بوخش، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي كشفت من خلاله علاقتها بوالدتها ووالدها منذ انفصال الثنائي.

دوت الخليجيرصد تصريحات هند صبري خلال برنامج ABtalk مع أنس بوخش

وقالت هند صبري خلال البرنامج، كاشفة عن شدة تعلقها بوالدتها: «أما كنت بعمر الـ 17 سنة عملت معادلة البكالوريس لأني خريجة مدارس فرنسية، كنت دحيحة جدًا والأولى على الفصل وعندي طموحات عالية وهدفي إني أجيب امتياز لدراسة تخصص معين في فرنسا وأخد منحة، وبالفعل حصلت على الامتياز والمنحة وقولتلهم مش هروح لأني كنت عايزة اقعد مع والدتي لأنني الطفلة الوحيدة أثناء فترة انفصالي والديّ ولم أبكى ولكن زعلت فترة، وندمت إني مروحتش».

هند صبري تكشف عن علاقتها والدها بعد انفصال والديها

وأكدت عند صبري خلال البرنامج، أن بعد انفصال والديها لم تتواصل مع والدها لمدة سنة ونص، مؤكدة: «الطلاق زمان كان شيء مبيتقبلهوش حد، حاليا الوضع بيتغير للأحسن، وهناك وعي أكثر واللجوء للطبيب النفسي بالطريقة الصحيحة للصحة النفسية، وتناولت ذلك الجانب في مسلسل البحث عن علا».

هند صبري: علاقتي بوالدتي مبينة على الخوف

تحدثت الفنانة هند صبري عن علاقتها بوالدتها، خاصة بعدما صرحت في وقت سابق بأنها متربطة بوالده بشكل أكبر، بسبب صعوبة التعامل مع والدتها، فقالت «علاقتي بوالدتي كانت مبنية على خوف، فكانت عصبية جدا ومبتعرفش تتحكم في دا، لكن أنا دلوقتي قريبة ليها اكتر وبحاول أكسر ده».

وتابعت: «في تونس تقاليد الأسرة الكلام اللي بيوجع، ودي حاجة بتضايقني، ودلوقتي بقول لماما اني في كلام كانت بتقوله بكنتي ازاي بتقولهولي، لكن دلوقتي بقيت فاهمة ده».

واختتمت هند صبري حديثها: «فخورة بتغير والدتي واني بقيت بعرف أقولها اللي بيضايقني بالحب».

هند صبري في البحث عن علا

الجدير بالذكر أنه شاركت هند صبري منصة نتفلكس مسلبسها الجديد «البحث أن علا» بجانب الفنان هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، ويناقش العمل مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.