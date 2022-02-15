جدة - نرمين السيد - وأصبح البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة ومحافظات مصر برقم الجلوس، هو السائد على محركات البحث خلال الساعات الجارية، بعد إعلان محافظات الجمهورية اعتمادها بشكل رسمى.
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