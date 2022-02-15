جدة - نرمين السيد - زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد برقم الجلوس، بعد إعلان محافظة بورسعيد نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى 2021 - 2022 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5%.





ويبحث الكثير عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد برقم الجلوس، بعد اعتماد النتيجة منذ ساعات بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد وأحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى وأيمن رشاد رئيس كنترول الإعدادية. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى 2021 - 2022 للشهادة الإعدادية، ليزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد برقم الجلوس. وجاء إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الأول بمحافظة بورسعيد 12821 طالبا وطالبة منهم 6279 إناث و6542 ذكور، وجاء عدد الناجحين 9013 طالبا. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد برقم الجلوس برقم الجلوس من هنا

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