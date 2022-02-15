المحطات النووية تطلق مسابقة لاختيار أفضل تصميم لنصب تذكارى للضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية، أنه من منطلق تفعيل دور الهيئة لزيادة التقبل والتفهم الجماهيرى لمشروعات الطاقة النووية، تم إطلاق مسابقة لتصميم مقترح لنصب تذكارى للمحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، وذلك تخليدا لمشروع إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة كونه مشروع مصرى استراتيجى طموح وواعد وفريد من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر من أجل رفاهية المجتمع المصرى والتقدم الصناعى والمحافظة على بيئة نظيفة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن الدراسات والخبرات الدولية توكد أن الشرائح والأطياف الاجتماعية تختلف مواقفها تجاه القضايا النووية باختلاف اهتماماتها ووسائط الاتصال بها والعادات والتقاليد السائدة والمستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل منها، وخلصت إلى أنه من المهم أن تتوجه أنشطة القبول الجماهيري إلى تلك الشرائح كل بما يناسبه.

وتضمن شروط المسابقة، أن يقوم المتسابق بتقديم الرسومات والتصميمات التنفيذية على ( 4 ) نسخ بمقاس A1 ( 1.00م * 0.7م) مثبتة على فوم بورد أو ورق مقوى، على أن يكون بها اسكتشات وقائمة محتويات توضح ترتيب وتتابع لوحات المقترح، وتتضمن ما يلي:-

1- شرح الفكرة التصميمية (رسالة وفلسفة التصميم).

2- دراسات الموقع والمعالجات والتحليلات اللازمة.

3- الدراسات التحليلية الخاصة بالمحددات والاعتبارات التصميمية بالبند ثالثا.

4- الموقع العام بمقياس 200/1 يوضح علاقة النصب التذكارى المقترح بالبنية المعمارية المحيطة به.

5- مسقط تفصيلي بالأبعاد يوضح مكان النصب التذكارى وباقي عناصر تنسيق الموقع والتشجير أو الزراعة أو المسطحات المائية بمقياس 200/1.

6- المساقط الأفقية للنصب التذكارى 100/1.

7- واجهات النصب التذكارى 100/1.

8- قطاعات رأسية فى النصب التذكارى 100/1.

9- مناظير ثلاثية الأبعاد.

10- نموذج مجسم ( ماكيت ) بخامات بديلة للنصب التذكارى بمقياس رسم 50/1.

ك- تقديم نسخة ديجيتال لجميع الدراسات والمعالجات والرسومات التنفيذية والمستندات المقدمة عبر البريد الإلكتروني للمسابقة، وعلى CD بصيغة pdf – dwg – doc….. وغيرها ، وأية كروكيات أو رسومات أخرى لتوضيح الفكرة الخاصة بالمشروع.

ومن المقرر أن تتلقى هيئة المحطات النووية من المتسابقين التصميمات والمستندات المطلوبة من 19 مارس وحتى 9 أبريل المقبل على أن يتم الإعلان عن الفائزين فى 25 أبريل.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيهاً والثانية بقيمة 40 ألف جنيهاً والثالثة بقيمة 30 ألف جنيهاً، مع تخصيص عدد 2 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 15 آلف جنيهاً.

وحددت الهيئة الاعتبارات والمحددات التصميمية للمسابقة على أن يقوم المتسابق بإعداد وتقديم تصور مقترح لتنسيق وتخطيط وتحديد المكان والمساحة المخصصة لإقامة النصب التذكارى، وذلك وفقاً لأبعاد المساحة المقترحة لإقامة النصب التذكارى.

على أن يتم مراعاة الاعتبارات والمحددات الآتية:-

1- أن تستمد وتستوحي فكرة المشروع ورموزه من البيئة المصرية والمفردات المعبرة عن المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محملاً بنبضها، وناطقاً بملامحها ومميزاتها، مع الاهتمام بالكتلة والحركة المتجهة إلي الفراغات المطلقة داخل العمل المجسم الفنى Outdoor Sculpture ، وكذا بالملمس واللون وتفعيلهما لخدمة الفكرة المقترحة للنصب المقترح إقامته.

2- مناسبة تصميم النصب التذكارى المقترح مع شكل المبنى الهرمى المجاور له فى المحطة، لتحقيق إمكانية الرؤية الواضحة له من جميع الاتجاهات مع تحديد الارتفاع، وتبرير الاختيار لهذا الارتفاع فى الدراسات التحليلية.

3- مناسبة المساحة المخصصة للنصب التذكارى مع المساحة والموقع المقترح لإقامة النصب بها، وضرورة توفير البيئة الطبيعية “المساحات الخضراء” أو أماكن جلوس حوله، ووضوح اللمسة الحضارية المناسبة وبيان أسباب اختيار هذه النسبة فى التصميمات والدراسات التحليلية المرفقة.

4- تقديم مقترح للمواد الخاصة بتجسيم النصب التذكارى، والتى تحقق السلامة الإنشائية والديمومة، على أن يراعى المتسابق فى تصميم النصب التذكارى وجود قاعدة يمكن معالجتها بنحت جدارى يتناسب مع الفكرة العامة للتصميم.

5- تقديم مقترح للمواد والخامات الخاصة بتشطيبات النصب؛ تتناسب مع الظروف المناخية البيئية للموقع وتبرز رمزية ومكانة هذا النصب للهيئة والقيمة التاريخية لمصر.

6- يقوم المتسابق بإعداد التصميمات والدراسات الموضحة لكل بند من البنود السابق ذكرها وتقديمها مع العرض الخاص به داخل المستندات الخاصة بالمقترح لإنشاء النصب التذكارى.