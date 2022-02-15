/679674/أحمد-السجيني-نهدف-إلى-الوصول-إلى-أكثر-دول-العالم-تقوم-بتدوير-المياه

قال النائب اجمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان اجتماع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي بمحلية النواب اليوم شهد استعراض التحديات التي توجاه قطاع المياه في مصر، موضحا أنه يتم العمل هذه الاونة على ترشيد وحسن استغلال المياه.

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وتابع السجيني خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المضاع على فضائية صدى البلد، :" توجد طمأنه بشان ادراة الدولة المصرية لملف المياه حيث يوجد رؤية واضحة في هذا الامر".

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية على أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أكد أن مصر ليست ضد إثيوبيا، حيث يوجد تعاون مشترك مع إثيوبيا للاستفادة من المياه.

أحمد السجيني: تحمل أهمية كبيرة في مواجهة التحديات المصري

واشار رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إلى ما تم انجازه من قبل الدولة المصرية في هذا الملف، مستشهدا بمحطة مياه بحر البقر والتي تحمل أهمية كبيرة في مواجهة التحديات المصرية، مشيرا غلى ان الدولة المصرية تعمل على الوصول إلى تنقية وإعادة تدوير نسبة 45% من المياه حتى يتم الوصول إلى نسبة معينة تقربنا من اعلى الدول التي تستغل مياهها وتحافظ عليه .

ولفت النائب أحمد السجيني النظر إلى مشروعات تبطين الترع، وحث المزارعين على استخدام الري الحديث، مشيرا إلى انه على الرغم من كل هذه الايجابيات إلا انه ايضا يوجد العديد من المشاكل قائلا:" الوجه الاخر من الحقيقه وهي مخلفات الترع والقمامة".

أحمد السجيني: ملف القمامة اربك الجميع

وأشار رئيس محلية النواب أن عدم ادارة ملف القمامة داخل القرى اربك الجميع، وهو ما تم العمل عليه في البرلمان بشان متابعة الحكومة وتطبيقها للبروتكول الموضوع بشان هذا الامر .

وأكمل السجيني:" نعاني من امراض التزاحم حيث ان الزحمة تولد عشوائية في الاسكان والنقل والمواصلات ثم ازمة القمامه وهو ما يجعل الدولة تتدخل لحل هذا الامر :" تقوم بعمل الكباري التي يتم عملها وسط السوارع والبيت والتي تتطلب اخلاء وتحمل من الدولة لنفقات هؤلاء المواطنين".