/679675/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-باريس-سان-جيرمان-وريال-مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، فيراتي.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، مبابي.

البدلاء: نافاس، إيكاردي، نيمار، دجابا، فينالدوم، دراكسلر، كورزوا، هيريرا، ديالو، سيمونز، إدريسا جاي، كيرير.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".