/679676/كسبو-من-ورايا-ملايين-ورموني-ريهام-سعيد-توجه-رسالة-غامضة-للجمهور

دوت الخليجيرصد رسالة غامضة من ريهام سعيد عبر موقع فيسبوك

وكتبت ريهام سعيد في رسالتها: «حسبي الله و نعم و الوكيل في كل مفتري و في كل افاق ساهم انه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويله».

ريهام سعيد تهاجم منتقديها بالحسبنه

وتابعت حديثها: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم انه يصدر فكره غلط عني و عن شخصيتي، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد جاب سيرتي عشان يشدني لمشكله و اطلع في الاخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي اني نجحت، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه و اتخلي عني في وقت شده و عارفاهم بالاسم و مش هانس، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد مايعرفنيش و قال كلمه وحشه عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز ازمتي عشان يقضي علي شغلي و اسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في الي اتسبب ان اطفال ماتت كل ما كان البرنامج بيقف، حسبي اله و نعم الًوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع و ماشافش المهم ان كل دول فاهمين انهم انتصروا غلطانين».

ريهام سعيد: المتعة الحقيقة في طاعة الله

وأضافت ريهام سعيد موضحة: «أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني اد ايه انا ناجحه و مهمه و شاطره، عرفتوني قيمه الحياه الحقيقيه و هي الزوج و العيله و الاولاد عرفتوني ان المتعه الحقيقيه في طاعه الله و عبادته شكرا لكن اوعوا تستهونوا بحسبي الله و نعم الوكيل و الله الحق راجع و الاذي راجع تالت و متلت.اما بقي الي رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير انا ام سبت ابني عنده شهر من غير رضاعه من غير ما اعمل اي حاجه».

ريهام سعيد: بكتب للناس اللي كسبت من ورايا ملايين ورموني

واوضحت ريهام سعيد سبب حديثها، فقالت: «ليه بكتب الكلام ده دلوقتي عشان لا امللك غير الدعاء و عندي يقين ان حقي راجع . انا عملت كتير بس مكنتش مستنيه شكرا بس مكنتش مستنيه برضوا افتري و اذي كده .خلوا بالكوا في ناس وحشه كتير اوي اوي معدومه الضمير بس ربنا كبير اوي اوي .الحمد لله. كتبت الكلام ده لاني تعبت من الافتري الي في كل حته و المصلحنجيه الي كانوا حواليه الي فص ملح و داب دلوقتي و الناس الي كسبت من ورايا ملايين ورموني في الاخر و خربوا بيتي».

ريهام سعيد توجه نصيحة لجمهورها

واختتمت ريهام سعيد حديثها: «ماتصدقوش كل حاجه تتكتب، من اسبوع في صحفي قال اي ان انا كدابه و افاقه و اني عايشه في دور الضحيه و هو عمره ما شافني و لا قابلني و لا شاف مني حاجه و حسه ان شاء الله تصحي من النوم تلاقي الصراصير ماشيه علي وشك زي ما كان بيحصل لي عشان تعرف اني اقوي من اي حد و عمري ما قلت اني ضحيه باذن الله باذن الله ربنا يعرفك انك ظالم و غلطان و اني اتعذبت في حياتي بسبب امثالاك في جهنم ان شاء الل، ماتصدقوش اي حاجه تنكتب او تتقال علي حد امشوا بكتاب ربنا. عارفه ان معنديش ضهر و لا علاقات و لا نفوذ لكن ايه رب اسمه الكريم العادل القهارانا ولا اخدت صور من علي موبايل و لا شتمت تخان و لا خطفت عيال و لا خليت التعلب يعيط، انا قضيت عمري في خدمه الناس الي هما اهلي يكفيني فخرا اني عمري ما كذبت و لا كنت بوشينو دائما كنت بقول الحق يكفيني ان لغايت دلوقتي محدش عرف يحقق الي انا حققته من غير وسطه و لا امكانيات .انا عمر ما حد طلب مني حاحه معملتهاش بحب و اتقا، .يا رب يا رب يا رب اشوف حقي راجع من كل الي ظلمني قبل ما اموت».