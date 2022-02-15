/679678/موسيماني-في-النادي-الأهلي-التعادل-كارثة-والخسارة-جنازة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن موقف جمهور الفريق وأعضاء النادي في حالة تعادل الفريق أو الخسارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواصل بيتسموموسيماني تحقيق الألقاب والبطولات المحلية العالمية والقارية، مع النادي الأهلي، منذ توليه قيادة الفريق في منتصف موسم 2019.

حقق موسيماني برونزية العالم مع النادي الأهلي في الأسبوع الماضي، وهي الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي للنادي ومع موسيماني، بجانب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وسوبرين إفريقي، وكأسين محليين.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وأضاف: "لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئًا مثل هذا، إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل، في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة، إنه شيء لم أره من قبل".

انتظام علي معلول في تدريبات الأهلي

شارك علي معلول، لاعب النادي الاهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.

وبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب التتش الذي اشتمل على فقرة تدريبات إحماء تحت قيادة كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة الكرة.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.