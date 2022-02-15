/679680/أنا-بغني-في-حالي-والإخوان-هما-السبب-أول-تعليق-من-عمر-كمال-على-قرار-وقفه

خرج مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، ليرد على قرار إيقاف تصريحه وإحالته للتحقيق، التي أصدرته نقابة المهن الموسيقية في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليجيرصد أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه من نقابة الموسيقيين

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، في بداية حديثه كاشفا عن حقيقة الفيديو المنتشر له: «قناة مكملين الإخوانية بثت فيديو بعنوان فضيحة الفنان عمر كمال،والحفل كان كام، وفي مشكلة حصلت بسبب تدافع الجمهور للحفل، والمشكلة اتحلت مع الأمن الأمريكي».

وأضاف: «فأنا رديت عليهم أنا لا بغني في بارات أو قهاوي، وبحترم قوانين النقابة، مين اللي اتهمني إني كنت سكران، هو حللي فين؟».

عمر كمال يكشف سبب منعه من الغناء

أما عن قرار وقفه عن الغناء، فقال: «أنا مش عارف، أنا طول عمري رد فعل وعمرى مكنتش فعل، ومغلطتش في الفنان هاني شاكر، وأنا متفرغ للغناء وهناك 5 آلاف شخص حضروا آخر حفل ليا في أمريكا، أنا بغني وفي حالي».

بيان وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال

هذا وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر منذ قليل، بيان بوقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن العمل، وإحالته للتحقيق، جاء فيه: «قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الألفاظ الخارجة السبب وراء منع عمر كمال من الغناء

وبعدها بدقائق أصدرت نقابة الموسيقيين بيان أكثر دقة، حول أزمة عمر كمال، توجه به رسالة صارمة للفنان ومن يتعدى على حقوق الفن، جاء فيه «ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس ادارة واعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول علي رمز فني وقيمة أثرت علي مدي تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزآ للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وترفض النيل التلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ علي أصالة وريادة الأغنية المصرية.

وتابع البيان: «ترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري علي وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثآ وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة».