سامح شكرى: علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى وثيقة وممتدة ولها مناحى عديدة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية - خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى - إن الاتحاد الأوروبى داعم لجهود مصر التنموية والإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن مصر دائما تسعى لتوثيق العلاقة وتوسيع رقعتها على المستوى السياسى والمستوى الاقتصادى.

وبسؤاله عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال إن مصر تسعى دائما لتحقيق السلم والأمن فى كل أرجاء العالم، والتوصل إلى حلول سلمية لأى نزاعات.

وأضاف سامح شكرى أن العالم يتعرض حاليا لجائحة "كورونا" التى أكدت وحدة الهدف، وحتمية اعتماد الدول على بعضها البعض، ما يزكى العمل على حل المنازعات بالطرق السلمية وتجنب الآثار السلبية على جهود التنمية والأسواق الاقتصادية.