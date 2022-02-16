تفاصيل الحجز فى شقق جنة بـ 5 مدن بالتمويل العقارى

جدة - نرمين السيد - بدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إجراءات الحجز فى شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر، اليوم الثلاثاء، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.





حيث يتم توفير وحدات سكنية فى ضوء مبادرة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة بفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وفى التقرير التالى أسعار وأقساط شقق جنة والتى تتواجد بـ 5 مدن هم : "6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور".

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

ويتضمن المشروع 300 وحدة سكنية فى مدينة الشروق بسعر يتراوح من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.

وفى مدينة القاهرة الجديدة يوجد 1104 وحدات سكنية بسعر من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

كما يتم طرح 51 وحدة سكنية فى مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

وتم طرح 456 وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

كما تم طرح 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.