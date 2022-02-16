النائبة الأولى لرئيسة الوزراء الأوغندية تستقبل السفير المصرى فى كمبالا

جدة - نرمين السيد - استقبلت النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شئون شرق إفريقيا، ريبيكا كاداجا، اليوم الثلاثاء، السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا، وتطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها فى مختلف المجالات الحيوية للبلدين.





وثمنت "كاداجا" العلاقات الممتدة التى تجمع مصر وأوغندا، مشيدة بالطفرة الكبيرة فى تنفيذ المشروعات المصرية فى أوغندا خلال الشهور الأخيرة، والتى تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلا فى المجالات التى تحقق مصالح البلدين. ومن جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصرى المقدم للجانب الأوغندى، والذى شهد زخما كبيرا مؤخرا، بما يعكس تنامى العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية فى القارة الإفريقية، مستعرضا المشروعات المصرية الكبرى التى تم تنفيذها مؤخرا، ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وافتتاح المركز الطبى المصرى فى مدينة "جينجا"، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، بجانب المشروعات التى تنفذها بعثة الرى المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.

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