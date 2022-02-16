نشرة أخبار الفن: وقف عمر كمال عن الغناء.. وفاة الفنان جاسم عباس.. والمرض يهدد نادية عمارة ويسري نصر الله

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء لموافق 15 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

نقابة المهن الموسيقية تُهاجم عمر كمال

ظهر مغني المهرجانات عمر كمال على الشاشات وهو يسيء للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وردت النقابة عليه ببيان رسمي ينص على:" ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس ادارة واعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول علي رمز فني وقيمة أثرت علي مدي تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزآ للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وترفض النيل التلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ علي أصالة وريادة الأغنية المصرية وترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري علي وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثآ وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة".

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

فارقنا اليوم الفنان الكويتي جاسم عباس، عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد ألتقاته لأنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعد عرضه لأزمة صحية، وأعلنت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقالت: "انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس إنا لله وإنا اليه راجعون بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة".

نادية عمارة في المستشفى

تكررت المضاعفات الصحية للإعلامية نادية عمارة، مما أدى إلى تدهورها حتى وصلت للدخول إلى المستشفى، وسنواليكم بالأحداث.

تخرجت نادية عمارة من قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية في كلة الآداب بالأسكندرية، تتلمذت على يد الشيخ محمد متولي الشعراوي وياسين رشدي، وحصلت على درجة الدكتوراه مما أهلها لتكون داعية في فقه النساء، ولها برنامجها الخاص بها.

يسري نصر الله مصاب بفيروس كورونا

أصيب المخرج يسري نصر الله بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى لوقف تصوير مسلسله منورة بأهلها، لالتزامه بالحجر الصحي في المنزل.

إصابة أحد أعضاء فرقة BTS بفيروس كورونا

أصدرت الشركة المسؤلة عن الفرقة الكورية الشهيرة BTS، بيانًا رسميًا أمس 15 فبراير، تُعلن فيه عن إصابة عضو الفرقة الشهير بـ"في"، وقال البيان:" تلقى "في" جرعتين من لقاح كورونا ولا تظهر عليه أي أعراض مقلقة غير ارتفاع بسيط في الحرارة والتهاب الحلق، وهو الآن يحصل على عناية في بيته متبعًا تعليمات من مهنيي الرعاية الصحية. تقابل "في" يوم السبت 12 فبراير بباقي الأعضاء ولكنهم كانوا يرتدون أقنعة ولا تظهر عليهم أي أعراض"